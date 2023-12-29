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Ukrayna'da Rusya'nın düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişi öldü - Son Dakika
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BBC

Ukrayna'da Rusya'nın düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişi öldü

Ukrayna'da Rusya'nın Kiev dahil ülke çapında düzenlediği yoğun füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişi öldü, 75 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu, saldırılarda 158 SİHA ve füze kullanıldığını duyurdu. Saldırılar sonucunda birçok şehir hedef alındı. Ukrayna Cumhurbaşkanı, kullanılan füzelerin büyük kısmının düşürüldüğünü iddia etti ve misilleme sözü verdi. Rusya'nın ilk olarak İran yapımı insansız hava araçlarını kullandığı belirtildi. Saldırılarda sivil tesisler ve binalar da hedef alındı. Kiev ve Harkiv'de patlamalar meydana geldi ve birçok kişi yaralandı. Ukrayna'nın Kırım'ı vuran Rus savaş gemisine karşılık olarak gerçekleştirilen saldırılar devam ediyor.

Ukrayna\'da Rusya\'nın düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişi öldü
29.12.2023 - 13:21,
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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Kiev dahil ülke çapında düzenlediği yoğun füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarda 158 SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve füze kullandığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Aynı anda bu kadar çok yerin hedef alındığını hiç görmedik" denildi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rusya'nın saldırılarda hipersonik füzeler de kullandığını söyledi.

Ülkenin batısındaki Lviv, doğusundaki Harkiv ve Dnipro ile güneyindeki Odesa'nın yanı sıra Sumi ve Konotop da hedef alınan kentler arasında.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Bugün Rusya cephaneliğindeki neredeyse her tür silahı kullandı" dedi, kullanılan füzelerin büyük kısmının düşürüldüğünü iddia etti.

Zelensky, saldırılardan etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, misilleme sözü verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi, Rusya'nın ilk olarak daha "geleneksel" bir yöntem olan İran yapımı Şahid insansız hava araçlarını kullandığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Yermak, Telegram'da paylaştığı mesajda, "Bugün sivil tesislere, sivil binalara fırlatılan Rus füzeleriyle öldürülen insanlar var. Hava kalkanımızı güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz. Ancak dünyanın bu terörü durdurmak için daha fazla desteğe ve güce ihtiyacımız olduğunu görmesi gerekiyor" dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da Telegram'da yaptığı paylaşımda, patlamaların meydana geldiğini ve yetkililerin bir apartman binası ile bir deponun düşen enkaz nedeniyle yandığını söylediğini aktardı. Klitschko, başkentin hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov ise kente "büyük bir füze saldırısı" düzenlendiğini ve şehrin S-300 füzeleriyle vurulduğunu söyledi.

Ukrayna hafta başında, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın Kefe (Feodosya) limanında bir Rus savaş gemisini vurmuştu.

Rusya Salı günü, Ukrayna'nın füze saldırısında savaş gemilerinden Novoçerkassk'ın hasar aldığını doğrulamıştı.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Ukrayna'da Rusya'nın düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da Rusya'nın düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında en az 12 kişi öldü - Son Dakika
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