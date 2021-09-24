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Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş - Son Dakika

Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş

24.09.2021 11:23
Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. Açılan soruşturma kapsamında polisin yaptığı incelemelerde, otomobile 18 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, katıldığı televizyon programında Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişiminin soruşturmasında ortaya çıkan detayları paylaştı. Gerashchenko, otomobile 18 kurşunun isabet ettiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında saldırganların ilk olarak Shefir'in şoförünü öldürmeyi ve arabayı bu şekilde durdurmayı planladıklarını belirten Gerashchenko, "Suikastçılar, Başkan Yardımcısının evinin yakınında, yolun kötü göründüğü, bir ormanın ve bir virajın olduğu bir yer seçti. Bu nedenle arabanın virajı dönmek için yavaşlaması gerekiyordu. Saldırının yapıldığı yer belirlendi. Suikastçıların görevi önce sürücüye vurarak onu yavaşlamaya zorlayarak arabanın hendeğe girmesini sağlamaktı" dedi.

"OTOMOBİLE ÖNDEN ATEŞ AÇILDI"

Bakan Yardımcısı Gerashchenko otomobile önden ateş açıldığını ifade ederek, "İlk atışlar arabanın önünde yapıldı. İlk kurşunlar otomobile çarptıktan sonra sürücü frene bastı ancak daha sonra hızlandı ve kurşunlar otomobilin gövdesine ve tekerleğe çarptı. Uzmanlar araca toplam 18 mermi isabet ettiğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.


Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş
Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş
Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş

Ukrayna, Suikast, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da suikast soruşturması: Otomobile 18 kurşun isabet etmiş - Son Dakika Dünya


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