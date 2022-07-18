Ukrayna'da vatana ihanet, iki üst düzey yetkilinin kovulmasına yol açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve başsavcılıkta çalışan çok sayıda kişinin vatana ihanet suçunu işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kurumların başındaki kişilerin görevine son verdi.

Zelenskiy, SBU'nun başında bulunan Ivan Bakanov ile başsavcı Iryna Venediktova'yı kovduğunu açıkladı.

Bu kurumlarda çalışan 60'dan fazla kişinin Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde Ukrayna aleyhine çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Vatana ihanet suçundan toplamda 651 soruşturmanın açıldığını belirten Zelenskiy, video ile yaptığı açıklamada 'bu gibi suçların devletin ulusal güvenliğinin temeliyle ilgili çok ciddi soru işaretleri doğurduğunu' belirtti.

Zelenskiy'in çocukluk arkadaşı olan Bakanov ve Venediktova'dan kovulmalarıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Bakanov'un kovulması, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın eski SBU şefi olan Oleh Kulinych'in vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından geldi.