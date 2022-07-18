Ukrayna'da vatana ihanet, iki üst düzey yetkilinin kovulmasına yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna'da vatana ihanet, iki üst düzey yetkilinin kovulmasına yol açtı

18.07.2022 06:02
Ukrayna'da vatana ihanet, iki üst düzey yetkilinin kovulmasına yol açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve başsavcılıkta çalışan çok sayıda kişinin vatana ihanet suçunu işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kurumların başındaki kişilerin görevine son verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve başsavcılıkta çalışan çok sayıda kişinin vatana ihanet suçunu işlediğinin tespit edilmesi üzerine bu kurumların başındaki kişilerin görevine son verdi.

Zelenskiy, SBU'nun başında bulunan Ivan Bakanov ile başsavcı Iryna Venediktova'yı kovduğunu açıkladı.

Bu kurumlarda çalışan 60'dan fazla kişinin Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde Ukrayna aleyhine çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Vatana ihanet suçundan toplamda 651 soruşturmanın açıldığını belirten Zelenskiy, video ile yaptığı açıklamada 'bu gibi suçların devletin ulusal güvenliğinin temeliyle ilgili çok ciddi soru işaretleri doğurduğunu' belirtti.

Zelenskiy'in çocukluk arkadaşı olan Bakanov ve Venediktova'dan kovulmalarıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Bakanov'un kovulması, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın eski SBU şefi olan Oleh Kulinych'in vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından geldi.

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı Zelenski: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak Zelenski: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak
Kaynak: BBC

Volodimir Zelenskiy, Başsavcı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da vatana ihanet, iki üst düzey yetkilinin kovulmasına yol açtı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:56 Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden korkutan uyarılar! Şiddetli fırtına kapıda
00:32 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
00:18 Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 06:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da vatana ihanet, iki üst düzey yetkilinin kovulmasına yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement