Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı - Son Dakika
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Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı

24.04.2022 14:28
Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Ukrayna'dan ülkeye 2 milyon 935 bin mültecinin giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Ukrayna'dan ülkeye 2 milyon 935 bin mültecinin giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınıf Muhafızları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya 2 milyon 935 bin mülteci giriş yaptı. 23 Nisan'da 15 bin 100 mülteci, 22 Nisan'da ise 17 bin 700 mülteci sınırı geçti" denildi. Açıklamada, son haftada ülkeye giriş yapan mülteci sayısında düşüş görüldüğü belirtildi.


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Mülteci, Ukrayna, Polonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya'ya giriş yaptı - Son Dakika


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