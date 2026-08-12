Rus liman kentine saldırı: Bir kişi öldü sekiz kişi yaralandı

(ANKARA) - Rusya medyası, Ukrayna'nın gece saatlerinde Krasnodar bölgesine büyük çaplı insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik ve Temryuk ilçelerindeki sivil yapılar ve evlerin hedef alındığını belirtti. Saldırılarda, 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna'nın, Kırım'a komşu Rus liman kenti Novorossiysk'e gece boyunca düzenlediği saldırılarda iki tahıl terminali devre dışı kaldı. Kiev ise saldırının buradaki bir deniz üssünü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, biri çocuk 8 kişi yaralandı. Şehrin belediye başkanı Andrey Kravchenko'ya göre, insansız hava aracı parçaları Doğu Bölgesi'ndeki bir konut binasının çatısını delerek bir kadını ve altı yaşında bir çocuğu yaraladı.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne insansız hava araçları, füzeler ve insansız botlarla Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi. Kırım'ın Sivastopol kentinde, Rusya tarafından atanan vali Mihail Razvozhayev de bölgede otuzdan fazla insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti.

Novorossiysk, tahıl ihracat terminallerinin yanı sıra, ABD'li petrol devleri Chevron ve Exxon Mobil'in kısmen sahibi olduğu ve Kazakistan petrol ihracatını pazara taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) dahil olmak üzere petrol ihracat altyapısına da ev sahipliği yapıyor.

İngltere merkezli Financial Times, Ukrayna'nın, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in talebi üzerine Çin Petrol Boru Hattı'na (CPC) hizmet veren tankerlere yönelik saldırılarını durdurduğunu aktardı.

Rusya'nın ana tahıl lobisi grubu geçen ay yaptığı açıklamasında, Rusya'nın dünyanın en önemli tahıl ihracatcısı olduğunu ve saldırıların Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını durdurarak, Orta Doğu ve Afrika'da açlığa neden olabileceğine ifade etmişti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA MİSİLLEME VE BATI ÜLKELERİNE UYARI

Ukrayna'nın Novorossiysk saldırının ardından, Rusya Ukrayna'nın en büyük limanı olan Odessa'ya saldırı düzenledi. Odessa'nın askeri idaresinin başkanı Serhiy Lysak, Telegram üzerinden açıklamada altyapının hasar gördüğünü ifade etti, ancak ayrıntı vermedi.

Rusya devletine bağlı haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı ülkelerine Rus ticari gemilerine el koymaları halinde Moskova'nın misilleme yapacağını söylediğini aktardı. Putin "Bu planlar uygulamaya konulursa, biz de aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız" diye uyardı. Putin, bunun sadece Rus gemilerinin ele geçirilebileceği bölgelerle sınırlı olmadığını, gerekli ve uygun görülen her yerde uygulanabileceğinin söyledi.

Putin, Rus denizcilerine hitaben yaptığı konuşmada, konuya özel önem vermelerini isteyerek, "İlgili talimat Savunma Bakanlığı'na iletildi ve Pasifik Filosu Komutanlığı da bilgilendirildi, bu nedenle bu konuda önerilerinizi bekleyeceğim" dedi

Putin'in açıklaması, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın yaptırımları deldiği belirtilen "gölge filosu" üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. AB, yüzlerce gemiyi kapsayacak şekilde yaptırımlarını genişletirken, Rusya bağlantılı bazı gemiler ile mürettebatlarını kontrol amacıyla alıkoydu. Bazı Avrupalı liderler yaptırımları deldiğinden şüphelenilen gemilere karşı daha sıkı deniz denetimi ve yaptırım tedbirleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.