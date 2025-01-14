Ukrayna\'dan Rusya\'ya Saldırı

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(ANKARA) - Rus yetkililer, Ukrayna'nın dün Rus bölgelerine büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlediğini, en az iki fabrikaya zarar verdiğini açıkladı.

Rus medyasına açıklama yapan yetkililere göre, Ukrayna gece boyunca Rus bölgelerine büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenleyerek, en az iki fabrikaya zarar verdi. Saldırılar, Rusya'nın güneyindeki büyük bir şehirde okulların kapanmasına neden oldu.

Sosyal medya platformlarında, Rusya'nın 200'den fazla Ukrayna insansız hava aracı ve beş ABD yapımı ATACMS balistik füzesi düşürdüğü bildirildi.

Rusya'nın batısındaki Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna'nın büyük bir füze saldırısı başlattığını söyledi, ancak hangi füzelerin kullanıldığını belirtmedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandığı bir hava üssüne ev sahipliği yapan Engels kentinde, Saratov Valisi Roman Busargin bir sanayi kuruluşunun bir insansız hava aracı tarafından zarar gördüğünü söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Vali Busargin, Saratov ve Engels'teki okullarda derslerin uzaktan yapılacağını bildirdi. Rusya'nın havacılık gözlemcisi Kazan ise, Saratov, Penza, Ulyanovsk ve Nizhnekamsk'ta uçuş kısıtlamaları uygulandığını bildirdi.