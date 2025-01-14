Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı

Ukrayna\'dan Rusya\'ya Saldırı

Ukrayna, Rus bölgelerine insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi, iki fabrika zarar gördü.

14.01.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rus yetkililer, Ukrayna'nın dün Rus bölgelerine büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlediğini, en az iki fabrikaya zarar verdiğini açıkladı.

Rus medyasına açıklama yapan yetkililere göre, Ukrayna gece boyunca Rus bölgelerine büyük bir insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenleyerek, en az iki fabrikaya zarar verdi. Saldırılar, Rusya'nın güneyindeki büyük bir şehirde okulların kapanmasına neden oldu.

Sosyal medya platformlarında, Rusya'nın 200'den fazla Ukrayna insansız hava aracı ve beş ABD yapımı ATACMS balistik füzesi düşürdüğü bildirildi.

Rusya'nın batısındaki Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna'nın büyük bir füze saldırısı başlattığını söyledi, ancak hangi füzelerin kullanıldığını belirtmedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandığı bir hava üssüne ev sahipliği yapan Engels kentinde, Saratov Valisi Roman Busargin bir sanayi kuruluşunun bir insansız hava aracı tarafından zarar gördüğünü söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Vali Busargin, Saratov ve Engels'teki okullarda derslerin uzaktan yapılacağını bildirdi. Rusya'nın havacılık gözlemcisi Kazan ise, Saratov, Penza, Ulyanovsk ve Nizhnekamsk'ta uçuş kısıtlamaları uygulandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Savunma, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.