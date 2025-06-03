Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

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Ukrayna\'dan Rusya\'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik
03.06.2025 15:26
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Ukrayna\'dan Rusya\'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik
Haber Videosu

Ukrayna istihbaratı, Rusya'nın inşa ettiği Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenledi. Sualtı İHA'sı ile yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna Güvenlik Servisi, "Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez su altı patlayıcı cihaz kullanarak bombalayıp eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik." dedi. Köprüde hasar oluşurken patlama anlarına ilişkin video da yayınlandı.

Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde 40 Rus uçağını ülkenin içine sızarak imha etmişti. İHA ile gerçekleştirilen saldırılar Rusya'da şok etkisi yaratmıştı. Ukrayna yine Rusya'yı gafil aldığı bir saldırıya imza attı.

KIRIM KÖPRÜSÜ VURULDU

Ukrayna Güvenlik Servisi, su altı operasyonuyla Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Kurum kaynaklarına göre, köprünün ayaklarına yerleştirilen ve 1.100 kilogram dinamit gücüne denk patlayıcılar kullanıldı.

Saldırı için hazırlığın birkaç ay sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik servisi yetkililerince köprüye mayın döşendiği belirtildi.

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

ACİL DURUM MODUNA GEÇİLDİ

Saldırının ardından köprü "acil durum" moduna alınırken, Rusya'nın Kırım'a uzanan en önemli lojistik hattı bir kez daha kesintiye uğradı. Yetkililer, saldırının tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtığını bildirdi.

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

"TOPRAKLARIMIZDA RUS TESİSİNİN YERİ YOKTUR"

Operasyonun, SBU Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk tarafından yönetildiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın 2022 ve 2023'te bu köprüye iki kez saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Rusya'nın, Kırım Köprüsü'nü askeri lojistik açısından ordusuna destek vermek için de kullandığı belirtilen açıklamada, köprünün, Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur." ifadesi kullanıldı.

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Kırım, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • w1w2w3w4:
    Ruslar bunların altında kalmaz. Her iki operasyonunda daha fazla intikamını alacaklardır. Her zaman olan İnsana oluyor 81 23 Yanıtla
  • Hakan1421:
    altı üstü köprüyü havaya uçurmuş, sanki çok büyük bir halt yemişler 54 30 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Ukrayna iş değil bana göre usa yapıyor bana gore 56 9 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Rusya cevap verincede şuan köprü uçurdum diye sevinen avrupanın maşası şahıs koşa koşa bizi dövdüler barış yapmıyorlar diye ağlayacak... 52 10 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Aferin iyi nane yemişsiniz 37 8 Yanıtla
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