Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv semalarında uçan kargaların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, şehirde kaydedilen bir başka görüntü de büyük ses getirdi.
Sosyal medyada dolaşıma giren yeni videoda, araçların ve yolların tamamen kargalarla kaplandığı görüldü. Aracın içindeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.
Görüntülerin ardından bazı kullanıcılar, durumu dini metinlerle ilişkilendirerek yorumlarda bulundu. İncil’de özellikle Vahiy gibi apokaliptik metinlerde, savaş, yıkım ve ölümler sonrası leş yiyici kuşların (kargalar, akbabalar) ortaya çıkmasına dair tasvirler yer alıyor. Bu nedenle bazı paylaşımlarda görüntüler “kötüye işaret” olarak değerlendirildi.
Uzmanlar ise kargaların şehir üzerinde toplu halde uçmasının mevsimsel ya da çevresel nedenlerle açıklanabileceğini, bu tür görüntülerin doğrudan olağanüstü bir duruma işaret etmeyebileceğini belirtiyor.
Bölgede süren gerilim nedeniyle bu tür görüntüler sosyal medyada daha hızlı yayılırken, sembolik ve dini yorumların da arttığı gözleniyor.
