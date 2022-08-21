Zelenski'den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski'den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor

21.08.2022 10:26
Zelenski'den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Kırım'daki havanın değiştiğini, ilhakının geçici olduğunu söyleyerek, "Ukrayna geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Kırım'daki havanın değiştiğini, ilhakının geçici olduğunu söyleyerek, "Ukrayna geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna- Rusya savaşı 179'uncu gününde devam ederken, Kırım'da son günlerde patlamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım'daki havanın değiştiğini belirterek, "Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, Kırım'ın havasında, oradaki işgalin geçici olduğunu ve Ukrayna'nın geri döndüğünü tam anlamıyla hissedebilirsiniz" dedi. Ukrayna'nın 'yenilmez' olarak görülen Rus ordusuna karşı koyduğunu ifade eden Zelenski, "Ne kadar çok şey değişti. Dünyadaki hemen hemen herkesin değiştirmenin imkansız olduğunu düşündüğü şeyler. Onlarca yıl boyunca yenilmez olduğu düşünülen Rus ordusuna karşı neler değişti" dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VURGUSU

Zelenski, 24 Ağustos'ta Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılışı sonucu kabul edilen Bağımsızlık Günü'nü hatırlattı. Zelenski, "Bu hafta Rusya'nın kötü ve acımasız eylemlerde bulunmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız. Düşmanımız böyle bir düşman" dedi.


YORUMLAR
500
Erdoğan, Ukrayna'da Zelenski ve Guterres ile Görüştü: 'Savaş Esirlerinin Mübadelesi Konusunu ve Bu Konudaki Girişimlerimizi Ele Aldık' Erdoğan, Ukrayna'da Zelenski ve Guterres ile Görüştü: 'Savaş Esirlerinin Mübadelesi Konusunu ve Bu Konudaki Girişimlerimizi Ele Aldık' Zelenskiy, küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığını söyledi Zelenskiy, küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığını söyledi
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenski'den Kırım açıklaması: Ukrayna geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement