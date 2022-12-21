ABD'den Ukrayna'ya dev bir destek daha! 1.85 milyar dolarlık pakette Patriot da var

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24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında kaos devam ediyor. Ukrayna askerleri cephede Rus askerleriyle çatışırken, bölgedeki sivil halkın yaşam şartları git gide kötüleşiyor.

DÜN ABD'YE GİTTİ

Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün bir dizi temasta bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım." ifadelerini kullandı.

PATRIOT FÜZELERİ DAHİL 1,85 MİLYAR DOLARLIK DESTEK GELDİ

Bu gelişmenin ardından ABD, Ukrayna'ya yönelik yaptığı yeni yardımı açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

SAVAŞTA SON DURUM NE?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşta 10 ile 13 bin arasında Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayımlayarak, "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.