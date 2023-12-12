Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin başkenti Washington'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında ABD savunma sanayi şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ziyareti kapsamında savunma şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Zelenski, Ukraynalıları kurtaran ve ordumuzun ülkeyi savunmasına yardımcı olan silahları üreten Amerikan savunma şirketlerinin tüm çalışanlarına teşekkür etti" denildi.

Zelenski, yöneticilere yaptığı konuşmada, "Hepinize ve ortaklarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çalışanlarınıza da önemli bir şey söylemek istiyorum: Ukrayna için çok şey yaptınız. Sizin gibi insanlar olmasaydı, topraklarımızı savunamazdık" dedi.