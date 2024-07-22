Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden'ın adaylıktan çekilmesine minnettarlık duyduğunu belirtti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden'ın adaylıktan çekilmesine minnettarlık duyduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden\'ın adaylıktan çekilmesine minnettarlık duyduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacaklarını söyledi. Zelenski, Biden'ın Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve ABD'nin liderliğini sürdürmesini umduklarını belirtti.

22.07.2024 12:43
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Ukrayna, ABD'deki güçlü iki partili destekle birlikte Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz destek için Başkan Biden'a minnettardır. Son yıllarda birçok güçlü karar alındı ve bunlar Başkan Biden'ın zorlu zamanlar karşısında attığı cesur adımlar olarak hatırlanacaktır. Bugünkü zor ama güçlü karara da saygı duyuyoruz. Başkan Biden'ın liderliği için her zaman minnettar olacağız. Tarihin en dramatik anında ülkemizi destekledi, Putin'in ülkemizi işgal etmesini önlememize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bizi desteklemeye devam etti" dedi.

"ABD'NİN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMESİNİ UMUYORUZ"

Zelenski, ABD'nin liderliğini sürdürmesini umduklarını belirterek, "Ukrayna ve tüm Avrupa'daki mevcut durum daha az zorlu değil ve Amerika'nın güçlü liderliğini sürdürmesinin Rus kötülüğünün başarılı olmasını veya saldırganlığının karşılığını almasını engelleyeceğini içtenlikle umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden'ın adaylıktan çekilmesine minnettarlık duyduğunu belirtti - Son Dakika

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