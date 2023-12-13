 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve Harris ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve Harris ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Zelenski, görüşmelerde Ukrayna'nın başarılarından ve ABD'nin desteğinden bahsetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve Harris ile görüştü
13.12.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:07
Abone Ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'a yaptığı ziyaret kapsamında dün ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Beyaz Saray'da çok önemli bazı mesajları paylaşmak üzere bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Davetiniz için minnettarım. Amerika'ya ve ortaklarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Güçlerimiz ilerliyor. Karadeniz'de Rusya'yı başarılı bir şekilde mağlup ettik. Rusya filosunun kalıntılarını uzak koylarda saklıyor. Bu arada Ukrayna, Karadeniz'de ekonomimizi ve küresel gıda istikrarını gerçekten güçlendiren bir ihracat koridoru oluşturdu" dedi.

BİDEN: ABD, AVRUPA VE DÜNYAYA YÖNELİK TEHDİT ARTIYOR

ABD Başkanı Biden, ABD, Avrupa ve dünyaya yönelik tehdidin arttığını belirterek, "Diktatörler sebep oldukları ölümler ve yıkım için cezalandırılmadıklarında ne olduğunu gördük. Devam ediyorlar. Amerika, Avrupa ve dünyaya yönelik tehdit artmaya devam ediyor. Az önce Ukrayna için Savunma Bakanlığı'na 200 milyon dolar daha aktarılmasına yönelik dökümanı imzaladım. Kongre'yi doğru olanı yapmaya, Ukrayna'nın yanında durmaya ve özgürlük için ayağa kalkmaya çağırıyorum. Bu davaya yardımcı olmak üzere burada bulunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Umudunuzu kaybetmenizi istemiyorum" dedi.

Zelenski, Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Harris ile bir araya geldi. Zelenski, Harris'e de ABD'nin desteği için teşekkür etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Volodimir Zelenskiy, Washington, Joe Biden, Ukrayna, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve Harris ile görüştü - Son Dakika


11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10
Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54
Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar 'Neden olmasın?' diyor Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:45
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32
Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:31
Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın

Son Dakika
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:10 Bitexen Antalyaspor'un stoperinin ailesinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi
10:54 Taraftarı heyecan bastı! Okan Buruk'un yeni hedefini duyanlar "Neden olmasın?" diyor
10:31 Tofaş çalışanları ayaklandı: Tarkan konseri düzenleyeceğinize, maaşlarımıza zam yapın
10:45 Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
10:32 Bir hastanın vücudunda sargı bezi unutan doktordan ikinci vukuat! Tüplerini bağladığı kadın hamile kaldı
10:29 Yükselişini sürdüren dolar 29,05'ten işlem görüyor
10:22 Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! İşte Nostradamus'un 2024 yılı için 4 kehaneti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 12:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve Harris ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement