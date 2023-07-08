Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni de ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katılan Zelenski, Bartholomeos ile bir de özel görüşme gerçekleştirdi. Peki, Zelenski İstanbul'da mı? Zelenski neden İstanbul'da? Zelenski neden İstanbul'a geldi, sebebi ne? İşte Zelenski'nin İstanbul ziyareti hakkında merak edilen detaylar!

ZELENSKİ İSTANBUL'DA MI?

Zelenski, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Daha sonra Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

ZELENSKİ NEDEN İSTANBUL'DA?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşen Zelenski, ziyaretlerine devam ediyor. Ukrayna lideri ve patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Zelenski ile Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.