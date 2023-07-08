Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da

08.07.2023 13:21

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'a gelerek Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski, Bartholomeos ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve ayine katıldı. Zelenski'nin İstanbul ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşti.

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni de ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katılan Zelenski, Bartholomeos ile bir de özel görüşme gerçekleştirdi. Peki, Zelenski İstanbul'da mı? Zelenski neden İstanbul'da? Zelenski neden İstanbul'a geldi, sebebi ne? İşte Zelenski'nin İstanbul ziyareti hakkında merak edilen detaylar!

ZELENSKİ İSTANBUL'DA MI?

Zelenski, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Daha sonra Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

ZELENSKİ NEDEN İSTANBUL'DA?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşen Zelenski, ziyaretlerine devam ediyor. Ukrayna lideri ve patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Zelenski ile Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.

YORUMLAR
500

Türkiye, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Trabzonspor, Hajdut Split'e 2-0 mağlup oldu
14:27 Trabzonspor'dan tatsız başlangıç! Hajduk Split'e mağlup olan Fırtına'da yeni transfer oyuna devam edemedi
14:16 Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un öpüşmesi, hayranlarını ikiye böldü
14:12 Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol öpüştü! İzleyenler ikiye bölündü
14:03 CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki söylemleri nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödeyecek
13:58 CHP'li Özgür Özel, Fahrettin Altun hakkındaki iddiaları nedeniyle tazminat ödeyecek
13:48 Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ sorusu: Hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın?
13:43 Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'a açık açık sordu: FETÖ'cü hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın?
13:40 Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok vatandaş, "servis yok" uyarısıyla karşı karşıya kaldı
13:40 Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam'ın ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 14:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement