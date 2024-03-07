Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye\'ye gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.
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ABD, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için bir liman inşa etmeye hazırlanıyor. Kurulacak askeri limanın yardım miktarını büyük oranda artırması planlanıyor. Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. Liman aracılığıyla Gazze'ye besin, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği kaydediliyor. Operasyonun işleyişi ve yardımın güvence altına alınması konularında ise henüz detaylar açıklanmış değil.
Son olarak komşusu Norveç'le 1814 yılında savaş yapan ve bu savaştan galip çıkarak söz konusu tarihten beri tarafsızlık ilkesi takınan İsveç, aradan geçen 200 yılın ardından resmen NATO'ya üye oldu. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası tarafsızlık ilkesini bir kenara bırakan ve komşusu Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Stockholm yönetimi amacına ulaştı. İşte Stockholm yönetimini, tarafsızlık ilkesinden NATO üyeliğine kadar getiren gelişmeler...
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol ile öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Paçacı, etkinliğin düzenlenmesi nedeniyle yetkililere teşekkürlerini iletti ve Çanakkale Savaşı'nın ulusal ve uluslararası önemini vurgulayarak Türkiye'nin bu kahramanlık mirasını gurur ve özveriyle koruduğunu belirtti. Programda, iki ülkenin milli marşları öğrenciler tarafından okundu ve öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri sunuldu. Ayrıca, Pakistan'da düzenlenen Çanakkale temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve yarışmada yer alan eserlerden oluşan sergi ziyaretçilere sunuldu.
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