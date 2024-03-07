Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye\'ye gelecek

Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın yıl dönümleri Pakistan'da kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol ile öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Paçacı, etkinliğin düzenlenmesi nedeniyle yetkililere teşekkürlerini iletti ve Çanakkale Savaşı'nın ulusal ve uluslararası önemini vurgulayarak Türkiye'nin bu kahramanlık mirasını gurur ve özveriyle koruduğunu belirtti. Programda, iki ülkenin milli marşları öğrenciler tarafından okundu ve öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri sunuldu. Ayrıca, Pakistan'da düzenlenen Çanakkale temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi ve yarışmada yer alan eserlerden oluşan sergi ziyaretçilere sunuldu.