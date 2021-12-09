Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği belirtildi.

TEHLİKE OLUŞTURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Açıklamada, geminin Rusya tarafından talep edilen rota değişiklik talebine uymadığı ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

SIK SIK GERGİNLİK ÇIKIYOR

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.