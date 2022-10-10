Batı medyası, 24 Şubat'ta başlayan savaşa kadar Ukrayna'daki Nazileri belgeleriyle birçok defa yayınladı. Savaştan sonra ise Ukrayna'daki Naziler ile ilgili haberler, Batı basınının gündeminden çıktı.
Ta ki Ukrayna'nın Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni'nin, resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa kadar. Görüntüde Valeri Zaluzni'nin bilekliğinde Nazi gamalı haç sembolü bulunduğu görülüyor.
Orgeneral Zaluzni, fotoğrafı şu notla paylaştı: "2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir mücadele içinde vatanımız. Bu savaşı uzatıp çocuklarımıza miras bırakmaya hakkımız yok. Düşman, derhal yok edilmelidir. Ve biz bunu yapacağız."
Son Dakika › Dünya › Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı - Son Dakika