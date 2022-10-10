Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı

10.10.2022 11:50

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni'nin bilekliğinde nazi gamalı haç sembolünün bulunması tartışma yarattı.

Batı medyası, 24 Şubat'ta başlayan savaşa kadar Ukrayna'daki Nazileri belgeleriyle birçok defa yayınladı. Savaştan sonra ise Ukrayna'daki Naziler ile ilgili haberler, Batı basınının gündeminden çıktı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Ta ki Ukrayna'nın Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni'nin, resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa kadar. Görüntüde Valeri Zaluzni'nin bilekliğinde Nazi gamalı haç sembolü bulunduğu görülüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzni'nin bilekliğindeki nazi gamalı haç sembolü ortalığı karıştırdı

"DÜŞMAN DERHAL YOK EDİLMELİDİR"

Orgeneral Zaluzni, fotoğrafı şu notla paylaştı: "2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir mücadele içinde vatanımız. Bu savaşı uzatıp çocuklarımıza miras bırakmaya hakkımız yok. Düşman, derhal yok edilmelidir. Ve biz bunu yapacağız."

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