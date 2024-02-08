Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

08.02.2024 19:37  Güncelleme: 21:32
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alınarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski atandı.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Rusya ile yaklaşık 2 yıldır savaşan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi arasındaki gerilim çözülemedi. Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Zaluzhnyi görevden alındı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
Valerii Zaluzhnyi


ZELENSKİ: BİR DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANI GELDİ

Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Zelenski, görevden alınan Zalujni'nin savaş ekibi içinde yer almaya devam etmesini istediğini de bildirdi.

"GERÇEKÇİ VE DETAYLI BİR SAVAŞ PLANINA İHTİYAÇ VAR"

2024 yılı için gerçekçi ve detaylı bir savaş planına ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenski, ordunun yeni bir rotasyon sistemine, yeni bir seferberlik ve askere alma planına ihtiyacı olduğunu da ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

YERİNE KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ATANDI

Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Zelenskiy, "Albay General Sırskiy'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O, Kiev savunma operasyonunu yönetmiş, başarılı savuma deneyimine sahip. O, ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski

ZALUZHNYI: HERKES DEĞİŞMELİ VE YENİ GERÇEKLERE UYUM SAĞLAMALI

Zaluzhnyi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ilk ve en zor günlerinde Rusya'ya karşı direndiklerini belirten Zaluzhnyi, "Birlikte hayatta kaldık. Savaşımız devam ediyor ve her gün değişiyor. 2022'nin görevleri 2024'ün görevlerinden farklı. Bu nedenle herkes değişmeli ve yeni gerçeklere uyum sağlamalıdır. Birlikte kazanmak için. Az önce başkomutan ile bir araya geldik. Önemli ve ciddi bir görüşmeydi. Yaklaşımlarımızı ve stratejimizi değiştirmeye karar verdik. Benimle birlikte olan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
Zelenski ve Zaluzhnyi

ZELENSKİ, 500 BİN YENİ ASKER TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Zaluzhnyi ve Zelenski'nin son olarak yeni bir askeri seferberlik konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti. Zelenski'ye yakın bir isim, Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiğini, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

ÜLKESİNDE "DEMİR GENERAL" OLARAK BİLİNİYOR

Zaluzhnyi, 1 Şubat Perşembe günü CNN için kaleme aldığı bir yazıda, Ukrayna hükümetinin yeterince askeri mobilize etme konusunda başarısız olduğunu ifade etmişti. "Demir General" olarak bilinen Zaluzhnyi, ülkesinde popüler bir isim olarak öne çıkıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

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    Yorumlar (1)

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