Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alınarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski atandı.
Rusya ile yaklaşık 2 yıldır savaşan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi arasındaki gerilim çözülemedi. Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Zaluzhnyi görevden alındı.
Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Zelenski, görevden alınan Zalujni'nin savaş ekibi içinde yer almaya devam etmesini istediğini de bildirdi.
2024 yılı için gerçekçi ve detaylı bir savaş planına ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenski, ordunun yeni bir rotasyon sistemine, yeni bir seferberlik ve askere alma planına ihtiyacı olduğunu da ifade etti.
Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Zelenskiy, "Albay General Sırskiy'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O, Kiev savunma operasyonunu yönetmiş, başarılı savuma deneyimine sahip. O, ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip." ifadelerini kullandı.
Zaluzhnyi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ilk ve en zor günlerinde Rusya'ya karşı direndiklerini belirten Zaluzhnyi, "Birlikte hayatta kaldık. Savaşımız devam ediyor ve her gün değişiyor. 2022'nin görevleri 2024'ün görevlerinden farklı. Bu nedenle herkes değişmeli ve yeni gerçeklere uyum sağlamalıdır. Birlikte kazanmak için. Az önce başkomutan ile bir araya geldik. Önemli ve ciddi bir görüşmeydi. Yaklaşımlarımızı ve stratejimizi değiştirmeye karar verdik. Benimle birlikte olan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.
Zaluzhnyi ve Zelenski'nin son olarak yeni bir askeri seferberlik konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti. Zelenski'ye yakın bir isim, Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiğini, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığını belirtmişti.
Zaluzhnyi, 1 Şubat Perşembe günü CNN için kaleme aldığı bir yazıda, Ukrayna hükümetinin yeterince askeri mobilize etme konusunda başarısız olduğunu ifade etmişti. "Demir General" olarak bilinen Zaluzhnyi, ülkesinde popüler bir isim olarak öne çıkıyor.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
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