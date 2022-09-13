Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da enerji krizinin çözümüne ilişkin arayışlar sürerken, Paris Belediyesi dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunan Eyfel Kulesi'nin normalden bir saat daha erken karartılmasını önerdi.
Eyfel Kulesi'nin şu anda 20 bin ampul ile gece 01.00'e kadar ışıkları yanıyor. Yeni teklifle kulenin 23.45'te kararması bekleniyor. Eyfel Kulesi perşembe gecesi istisnai olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü üzerine kararmıştı.
Kule yönetiminin başındaki Jean-François Martins, "Bu son derece sembolik bir önlem, enerji konusunda artan farkındalığın bir parçası" dedi. Kulenin gece aydınlatması, yıllık enerji tüketiminin yüzde 4'ünü oluşturuyor. Yapımı 1889'da tamamlanan kule, günde 20 binden den fazla ziyaretçiyle pandemi öncesi döneme geri döndü.
Diğer şehir yetkilileri de önemli anıtların gece aydınlatmasını azaltıyor. Marsilya'daki Pharo Sarayı da dahil olmak üzere çeşitli yerler, enerji tasarrufu için Eylül ayının sonundan itibaren ışıklarını kapatacak. Bu yaz Berlin'de de Zafer Sütunu (Victory Column), Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi ve Yahudi Müzesi de dahil olmak üzere çeşitli anıtlarda gece aydınlatması azaltıldı.
Son Dakika › Dünya › Rusya'nın Avrupa'ya enerji akışını kesmesi sonucu Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi'nin ışıkları erken sönecek - Son Dakika