 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır - Son Dakika

Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır

Ukrayna askeri istihbarat şefinin eşi Marianna Budanova, ağır metallerle zehirlenerek suikast girişimine uğradı. Rusya'nın şüphesi var. Budanova'nın eşi Kyrylo Budanov, Rusya'ya karşı yönettiği etkili operasyonlarla tanınıyor. Saldırının ardından diğer istihbarat personeli de zehirlendi. Moskova'nın kimyasal suikastlere karıştığı iddiaları devam ediyor

Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır
28.11.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:41
Abone Ol

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova, zehirlendi.

EN AZ 10 SUİKAST DÜZENLENDİ

Ukrinform ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, 30 yaşındaki Budanova'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. İstihbarat Ana Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklama yayımlayacağı aktarıldı. Ukrayna basınında, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Budanov'a yönelik en az 10 suikast girişimi yapıldığı ileri sürüldü.

Ukrayna'nın askeri istihbarat şefinin eşi, kendisine düzenlenen zehirli suikast girişiminin ardından durumunun ağır olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Marianna Budanova 'ağır metallerle zehirlendi' ve hastaneye kaldırıldı.

Babel haber kaynağının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu, "sağlığının uzun süreli kötüleşmesinden" sonra gerçekleşti.

Doktorlar, Marianna'nın durumunun yakından takip edildiği durumunda olumlu yönde ilerleme tespit ettiklerini söyledi.

Rusya'nın arkasında olduğundan şüphelenilen zehirlenmenin kesin niteliği belirlenemedi ve daha sonra diğer askeri istihbarat personelinin de zehirlendiği ve şu anda testlere tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Budanova'nın kocasının aralarında olup olmadığı belli değildi.

Saldırının büyük olasılıkla zehirli yiyeceklerden kaynaklandığı belirtildi.

'Bu maddeler hiçbir şekilde günlük yaşamda veya askeri işlerde kullanılmamaktadır. Onların varlığı, belirli bir kişiyi zehirlemeye yönelik kasıtlı bir girişimin göstergesi olabilir.'

Kaynaklar, geniş çaplı işgalin öncesinde ve sonrasında Kyrylo Budanov'a yönelik de girişimlerde bulunulduğunu doğruladı. Batılı istihbarat teşkilatlarının saygı duyduğu bu kişi, Rusya'nın çatışmadaki öncelikli hedeflerinden biri olarak tanımlanıyor.

'Ukrayna askeri istihbarat teşkilatı başkanının eşini öldürmeye teşebbüs iddiası' hakkında soruşturma yürütülüyor.

Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır
Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır
Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır
Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır - Son Dakika


15:48
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti
15:41
Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok
15:31
Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum
14:56
Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt
14:25
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık
14:19
Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı! Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
14:05
Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak
14:04
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
15:41 Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok
15:31 Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum
14:56 Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt
14:34 Gururlandıran başarı! 'Ekmek Şehri Balıkesir' kitabı Suudi Arabistan'da birinci seçildi
14:25 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık
14:19 Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
14:04 Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
14:05 Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak
13:53 Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
13:41 Biri hapse diğeri mezara! Komşuların yasak aşkı cinayetle noktalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 16:04:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna istihbarat başkanın eşi zehirli suikast girişimine uğradı: Durumu ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement