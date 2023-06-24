Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyan, dünyada büyük yankı uyandırdı. Putin isyancılara "vatan haini" derken, Rusya'nın savaşta olduğu Ukrayna'dan da yaşananlara dair bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Zelenski, "Rusya'nın zayıflığı ortada... Rusya, birliklerini ve paralı askerlerini topraklarımızda ne kadar uzun süre tutarsa, ileride o kadar kaos, acı ve sorun yaşayacaktır" dedi.

RESTLEŞTİLER

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle ortalık karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı, hakkında da soruşturma başlattı. Putin ise kameralar karşısına geçip isyancılar için "Bedelini ödeyecekler, vatan hainleri" dedi. Prigojin ise Moskova'ya doğru ilerleyeceklerini belirtip "Teslim olmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya'nın 1.5 senedir savaş halinde olduğu Ukrayna kanadından ise beklenen açıklama geldi. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'daki olaylara ilişkin "Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Başka bir ülkenin hayatını mahvetmek için askerler gönderir ve onların kaçmalarını ve ihanet etmelerini engelleyemez. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda ne kadar uzun süre tutarsa, ileride kendisi için o kadar çok kaos, acı ve sorunla karşılaşacak. Zayıflıkları ortada" dedi.