Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada

24.06.2023 13:57

Rusya dün akşamdan beri paralı asker grubu Wagner'in isyanı ile çalkalanırken, savaşta olduğu Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna lideri Zelenski, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, birliklerini ve paralı askerlerini topraklarımızda ne kadar uzun süre tutarsa, ileride o kadar kaos, acı ve sorun yaşayacaktır" dedi.

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyan, dünyada büyük yankı uyandırdı. Putin isyancılara "vatan haini" derken, Rusya'nın savaşta olduğu Ukrayna'dan da yaşananlara dair bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Zelenski, "Rusya'nın zayıflığı ortada... Rusya, birliklerini ve paralı askerlerini topraklarımızda ne kadar uzun süre tutarsa, ileride o kadar kaos, acı ve sorun yaşayacaktır" dedi.

RESTLEŞTİLER

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle ortalık karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı, hakkında da soruşturma başlattı. Putin ise kameralar karşısına geçip isyancılar için "Bedelini ödeyecekler, vatan hainleri" dedi. Prigojin ise Moskova'ya doğru ilerleyeceklerini belirtip "Teslim olmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya'nın 1.5 senedir savaş halinde olduğu Ukrayna kanadından ise beklenen açıklama geldi. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'daki olaylara ilişkin "Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Başka bir ülkenin hayatını mahvetmek için askerler gönderir ve onların kaçmalarını ve ihanet etmelerini engelleyemez. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda ne kadar uzun süre tutarsa, ileride kendisi için o kadar çok kaos, acı ve sorunla karşılaşacak. Zayıflıkları ortada" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Radon Radon: Bu wagnerin arkasinda amerika fransa ingiltere yoksa ben bisey bilmiyorum, Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: 5 para etmez ukala Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada - Son Dakika


Son Dakika
14:30 İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, Wagner'in konvoyunu ve bir kentteki yakıt deposunu hedef aldı! İşte o görüntüler
14:25 Son Dakika: İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, yakıt deposunu ve Wagner'in konvoyunu vurdu! Bölgeden sıcak görüntüler
14:17 Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi
14:13 Yeni hoca kim olacak? Fenerbahçe'der gözler o iki isme çevrildi
13:55 Herkes merak ediyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:50 Dünya onu konuşuyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:47 Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama: Çok güzel haberler almaya başladık
13:44 Ailesi paylaştı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme
13:37 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada
13:33 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyan hakkında konuştu: Zayıflıkları ortada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 15:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'daki isyanı yorumladı: Zayıflıkları ortada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement