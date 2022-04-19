Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız - Son Dakika
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Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız

19.04.2022 07:58

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbass için savaşa başladığını söyledi. Zelenski açıklamasında "Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass'a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız, Ukrayna'ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 54. günü sonunda kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları hakkında konuştu.

"YENİ FÜZELER ÜRETMEK RUSLAR İÇİN GÜÇ BİR GÖREV OLACAK"

Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları işaret ederek Rusya'nın gelecekte kendi füzelerini üretemeyecek hale geleceğini savunan Zelenski, "Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını yavaşlatmıyor. Uygulanan yaptırımların dahil füze stoklarının eski haline dönmesinin zor olacağını anlamalılar. İthalat olmadan bunu üretemezler. Yaptırımları bertaraf etmek için aldıkları tedbirlere karşı daha sert yaptırımlar uygulandığında Rusya'nın füze yeteneklerine dönmesi mümkün olmayacak. Yani şu an Rus füzeleri tek bir şeye yol açar. Rusya'nın kendini füzeleriyle silahsızlandırmasına. Rus silahlarında da benzer bir süreç yaşanıyor. Yaptırımlar altında yeni toplar, uçaklar, yeni helikopterler ve kruvazörler üretmek Rusya için oldukça güç bir görev olacak" dedi.

"BİZLER, RUSYA'DAN ÇOK FAZLASINI KAZANACAĞIZ"

Rus ordusunun ülkeye füzelerle saldırmaya devam ettiğini belirten Zelenski, "Bugünkü Lviv, Dnipro ve diğer kentlere süren Rus saldırıları tek bir anlama geliyor. Bizler, dünya ve tarih Rusya'dan çok fazlasını kazanacağız. Kaybedilen her can, yalnızca Ukraynalılar ve diğer özgür halkların Rusya'yı nesiller boyu tehdit olarak algılaması için bir delil olacak" diye konuştu.

"DONBASS TAARRUZUNA BAŞLADILAR"

Daha önce Rus ordusunun özellikle ülkenin doğusuna ve güneyine yoğun saldırı hazırlığında bulunduğunu ifade eden Zelenski bu akşamki açıklamasında Rus ordusunun fiili olarak Donbass Bölgesi'ne bu taarruzu başlattığını duyurarak, "Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass'a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna'ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi'ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım" ifadelerini kullandı.

Zelenski sözlerinin sonunda Bulgaristan ve Hırvatistan başbakanlarıyla ve Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatırken, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a, Ukrayna'nın AB'ye katılım anketini teslim ettiğini ve Ukrayna'nın AB'ye katılımının ülke restorasyonu için avantaj sağlayacağını belirtti.

Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız
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Kaynak: İHA

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