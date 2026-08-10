Ukrayna\'nın Belgorod\'a İHA Saldırısı: 5 Ölü

RUSYA'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Operasyonel Merkez tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda kentteki birkaç binanın hasar gördüğü belirtilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.