Putin "Dünyada eşi benzeri yok" sözleriyle duyurdu: Yeni Zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor - Son Dakika
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Putin "Dünyada eşi benzeri yok" sözleriyle duyurdu: Yeni Zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor

31.07.2022 13:10
Putin "Dünyada eşi benzeri yok" sözleriyle duyurdu: Yeni Zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor

Ukrayna'nın işgalinde 158. güne girilirken Rusya'daki Donanma Günü etkinliğine katılan Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamalarla Ukrayna'ya ve Batı'ya adeta gözdağı verdi. Rusya'nın yeni geliştirilen Zirkon hipersonik kruz füzelerinin birkaç ay içinde donanmanın kullanımına hazır olacağına vurgu yapan Putin, "Dünyada eşi benzeri yok" dediği ve sesten dokuz kat hızlı yol alabilen füzelerin Amiral Gorşkov firkateynine yükleneceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni geliştirilen Zirkon hipersonik kruz füzelerinin birkaç ay içinde Rus donanmasında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

SAVUNMA ALANINDA YENİ BİR KARARNAMEYİ İMZALADI

Saint Petersburg'daki Donanma Günü töreninde konuşan Rusya lideri, "Dünyada benzeri yok" dediği füzelerin Rus çıkarlarına uygun bölgelere konuşlandırılacağını söyledi. Donanmaya bağlı Amiral Gorşkov firkateyninin yeni hipersonik füzelerle göreve çıkacağını duyuran Putin, savunma alanında yeni bir kararnameyi de imzaladı.

Putin 'Dünyada eşi benzeri yok' sözleriyle duyurdu: Yeni Zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor

AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI MANİDAR

Putin, "Burada önemli olan Rus donanmasının egemenliğimize yönelik her türlü tehdide ışık hızıyla yanıt verebilmesidir" dedi. Açıklamanın, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Rus filosunu vurmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Beş askerin yaralandığı saldırı nedeniyle Kırım'da düzenlenecek Donanma Günü etkinlikleri iptal edilmişti.

ŞEYTAN FÜZELERİ DAKİKALAR İÇİNDE AVRUPA'YI VURABİLİYOR

Rus ordusunun son dönemde savaş gemilerinde ve denizaltılarda denediği Zirkon füzeleri, sesten dokuz kat hızlı yol alabiliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce de NATO'nun "Şeytan II" olarak nitelediği Sarmat isimli kıtalararası balistik Rus füzesinin bu yılın sonuna kadar kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı. Rusya, 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip bu füzeyle Avrupa'nın büyük bölümünü dakikalar içinde vurabileceğini duyurmuştu.

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SON DAKİKA: Putin "Dünyada eşi benzeri yok" sözleriyle duyurdu: Yeni Zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor - Son Dakika
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