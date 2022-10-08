Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak - Son Dakika
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Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak

08.10.2022 15:17

Ukrayna ordusunun Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nü, bomba yüklü kamyonla havaya uçurmasına cevap geldi. Rus askeri kaynakları, ellerinde tuttukları Ukrayna askerlerinin görüntülerini paylaşarak "Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak" mesajını verdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken, bugün erken saatlerde Kırım Köprüsü üzerinde bir patlama meydana geldi. Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği köprüdeki patlama sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

RUSYA İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Patlamanın petrol yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği ifade edilirken, Rusya'nın bu saldırıya nasıl karşılık vereceği merak edilmeye başlandı. 2014 yılında Rus lider Putin tarafından yaptırılan köprü, Kırım işgalinin sembolü olarak görülüyor. Köprü, demiryolu olarak Rusya üzerinden Kırım'a bağlantı kuruyordu. Rusya bu köprü vasıtasıyla Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirmişti. Patlamadan sonra Rus ordusunun ekipman ve mühimmat tedariki büyük ölçüde Kırım Köprüsü'nden geldiği için Rusların yakın zamanda Herson'dan ayrılacakları tahmin ediliyor. Öte yandan Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı.

"TESLİM OLMAK BİLE SİZİ KURTARMAYACAK"

Tüm dünyanın gözü bir kez daha bölgeye çevrilirken Rus askeri kaynakları tarafından dikkat çeken bir video paylaşıldı. Askerler, ellerindeki Ukraynalı askerlerin yerde yüzüstü yatarken çekilen görüntülerini paylaşarak "Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak" notunu düştü.

PATLAMAYLA İLGİLİ PUTİN'E RAPOR VERİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi. Putin, patlamayı araştırmak için komisyon kurulması talimatı verdi. Kremlin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Savelyev ile EMERCOM Başkanı Kurenkov'un olay yerine gittiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak - Son Dakika
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