Ukrayna: Rus füzeleri Odesa'da 19 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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BBC

Ukrayna: Rus füzeleri Odesa'da 19 kişiyi öldürdü

01.07.2022 15:10
Ukrayna: Rus füzeleri Odesa'da 19 kişiyi öldürdü

Ukraynalı yetkililer, ülkeinin güneyindeki Odesa bölgesinde düzenlenen Rus füze saldırısı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, ülkeinin güneyindeki Odesa bölgesinde düzenlenen Rus füze saldırısı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Hizmetleri (DSNB) neredeyse tüm kurbanların, Serhiyivka köyündeki 9 katlı bir binada olduklarını duyurdu.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az iki kişinin de, ayrı bir saldırıda köydeki bir dinlenme tesisinde can verdikleri kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise yine Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu iddialarını reddetti.

DSNS, füzelerin Serhiyivka'ya gece saatlerinde isabet ettiğini bildirdi.

Kuruluş, dokuz katlı binanın enkazında hayatta kalanları bulmaya çalışan itfaiyecilerin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde ayrıca bir ceset torbası içinde taşınan bir saldırı kurbanı da görülüyor.

DSNS, saldırılarda aralarında altı çocuğun da bulunduğu 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Odesa bölgesindeki DSNS Sözcüsü Marina Martinenko, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, binanın dış duvarının hasar gördüğünü, ayrıca saldırıdan sonra yakındaki bir dükkanın da yandığını bildirdi.

Yangının söndürüldüğünü bildiren sözcü, 60 kurtarma görevlisinin enkazda çalıştığını ve binada 150 kişinin yaşadığına inanıldığını belirtti.

Otelde hayatını kaybeden çocuğunsa 12 yaşında olduğu belirtildi.

Yakındaki bir binada yaşayan görgü tanıklarından 60 yaşındaki Yulia Sondar "Üç patlama duyduk. Dinlenme merkezinden geriye hiçbir şey kalmadı. Köy çok sessiz. Böyle bir olay yaşanabileceğini asla düşünemezdik" dedi.

Ukraynalı yetkililer, Karadeniz üzerinde uçan savaş uçaklarından üç füze fırlatıldığını belirtti.

Odesa bölge yönetimi sözcüsü Serhiş Bratçuk, Sovyetler Birliği döneminden kalan X-22 füzelerinin kullanıldığına inanıldığını belirtti.

Rusya'nın stratejik önemdeki Yılan Adası'ndan çekilmesinin ardından, Ukrayna en büyük Karadeniz limanı Odesa ve genel olarak bölgeye yönelik tehdidin azalmasını umuyordu.

Rusya ise, Ada'dan "iyi niyet göstergesi" olarak çekildiklerini ve Odesa ve Ukrayna limanlarından tahıl ihracını engellemediklerini kanıtlamak istediklerini söylemişti. Ancak Ukrayna bunu reddetmiş, Moskova'nın tahil depolarına ateş açmaya devam ettiğini savundu.

Ukrayna'daki diğer gelişmelerde ise:

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Kaynak: BBC

Ukrayna, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna: Rus füzeleri Odesa'da 19 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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