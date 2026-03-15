Ukrayna Rus gemisini böyle imha etmiş

Ukrayna ile Rusya arasındaki yıpratma savaşı dördüncü yılını geride bırakırken, denizdeki stratejik hamleler hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Kırım açıklarında Rus donanmasına ait Raptor sınıfı yüksek süratli devriye botunu vurduğu bildirildi.
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırdığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde gemide meydana gelen patlama yer aldı.
