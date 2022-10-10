Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi

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Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a yönelik provokasyonu engelledi.

UKRAYNA İSTİHBARATI SÖZ KONUSU VİDEOYU YAYIMLADI

Rus istihbaratı FSB, Deepfake teknolojisi kullanarak, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal kılığında Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Söz konusu provokasyon Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlendi. Ukrayna İstihbarat Servisi, söz konusu videoyu yayımladı.

TÜRKİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİNİ BOZMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde Rusya'nın Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'in kılığına girdiği görülüyor. Rus istihbaratı bu yöntemle Bayraktar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüşmeye çalıştı. Durumun farkına varan Ukrayna istihbaratıysa Bayraktar sekreteri olarak görüşmeye katıldı. Rus istihbaratıyla görüştü. Deepfake yöntemiyle Rus istihbaratının Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin bozmaya çalıştığı iddia edildi.

SAHTE YÜZ VE SES OLUŞTURUYORLAR

Rus istihbarat servisi sıklıkla Deepfake teknolojisi kullanıyor. Bu yöntemle yapay zeka yardımıyla sahte yüz ve ses oluşturuluyor.