Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

23.04.2022 11:40

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisan'da Rusya ordusunun K-52 'Timsah' helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisan'da Rusya ordusunun K-52 'Timsah' helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için 'ısı tuzakları' yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisan'da Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.


Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı
Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı
Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı
Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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