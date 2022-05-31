Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak

31.05.2022 09:44
Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yıl sonuna dek Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yıl sonuna dek Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı. Birliğin, Ukrayna'yı işgale sonrası Rusya'ya yönelik açıkladığı altıncı yaptırım paketi kapsamında en büyük Rus bankalarından Sberbank, para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak. Rus devletinin kontrolündeki televizyon kanallarından üçü yasaklanacak.

AB'nin kararlarını, Brüksel'deki Liderler Zirvesi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kamuoyuna duyurdu.

Von der Leyen, "Liderlerin altıncı yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmalarına çok sevindim" dedi.

Michel ise yeni yaptırımlarla Rusya'nın "savaş makinasının" finansmanında kullandığı gelirlerinin önemli oranda azalacağını söyledi.

AB petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini, doğal gaz ihtiyacının da yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan sağlıyor.

Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti karardan muaf tutuldu

Macaristan başta olmak üzere bazı AB üyeleri Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu'nun, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması teklifini, kendilerine danışmadan hazırladığını ve "sorumsuzca davrandığını" söylemişti.

AB'nin altıncı yaptırım paketi kapsamında Macaristan, Slovakya ve Çekya şimdilik petrol ithalatı yasağından muaf tutuldu.

Ancak bu ülkelere ne kadar ek süre verileceği henüz belirsiz.

Öte yandan AB ülkeleri, yaptırım paketi dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı. Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar euro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.

AB Liderler Zirvesi sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, birliğin Rusya ve Belarus'a baskıyı artırmakta kararlı olduğu kaydedildi.

Rusya'ya Ukrayna topraklarından derhal ve koşulsuz olarak geri çekilme çağrısı yapıldı. Kremlin'den, Ukrayna'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurması istendi.

Bildirgede, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan, Ukraynalı mültecilere destek için yeni planlar hazırlaması istendi.

Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak
Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak
Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'dan alınan petrolü yüzde 90 azaltacak Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'dan alınan petrolü yüzde 90 azaltacak Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar Brent petrolün varil fiyatı 120,06 dolar
Kaynak: BBC

Avrupa Birliği, Ukrayna, Petrol, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak - Son Dakika

BBC

Son Dakika
09:33 Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı
09:31 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 09:54:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement