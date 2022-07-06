Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu

06.07.2022 10:45
Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentine düzenlediği saldırıda bir pazar yerinin vurulması sonucunda en az iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentine düzenlediği saldırıda bir pazar yerinin vurulması sonucunda en az iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Donetsk bölge valisi Pavlo Kirilenko, olaya tepkisini "Bu düpedüz terörizm!" sözleriyle dile getirdi.

Slovyansk Belediye Başkanı Vadim Lyakh, Lısıçansk'ın da düşmesinin ardından ön cephe haline gelen kentin Rus topçu güçleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Facebook hesabından hedef alan pazar yerinin alevler içindeki görüntüsünü paylaşan Lyakh, halka sığınaklardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısında ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sanayi bölgesi Donbas'ta kontrolü tamamen eline geçirmeye çalışıyor.

Donbas, Luhansk ve Donetsk olmak üzere iki ayrı bölgeden oluşuyor. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu bölgeyi tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermişti.

Ukrayna ordusu, Luhansk'taki ağır Rus ateşi altındaki son kalesi Lısıçansk'tan geçtiğimiz hafta çekilme kararı almıştı.

Kiev, kararın Donetsk'teki Slovyansk gibi diğer noktaların savunmasını güçlendirmek için alındığını ifade etmişti.

Luhansk bölge komutanı Serhiy Haidai, Lısıçansk yakınlarında çatışmaların devam ettiğini belirtti, Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini ileri sürdü.

Ancak BBC bu iddiaları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulayamadı.

Diğer gelişmelerde:

YORUMLAR
500
Rus güçleri Mikolayiv'i bombaladı Rus güçleri Mikolayiv'i bombaladı Rusya'da İngiltere Büyükelçiliğinin bulunduğu meydana Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi verildi Rusya'da İngiltere Büyükelçiliğinin bulunduğu meydana Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi verildi
Kaynak: BBC

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
10:05 2000 yıl önce ölen insanların mezardaki halleri ortaya çıktı: Adaklarıyla ve eşyalarıyla beraber çömelmiş pozisyonda bulundular
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:49:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement