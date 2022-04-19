Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması

19.04.2022 12:58

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün akşam yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını açıklamış ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtmişti. Zelenski'nin bu açıklamasından sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonlarının devam edeceğini ve operasyonun bir sonraki safhasının şimdi başladığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 55. günü sonunda kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları hakkında konuştu.

ZELENSKİ: RUSLAR DONBASS TAARRUZUNA BAŞLADI

Zelenski, "Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass'a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna'ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi'ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI"

Bu sözlerin ardından bir dikkat çeken açıklama ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Şimdi operasyonun yeni bir aşaması başladı" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da rejim değişikliği amaçlamadığını söyledi.

Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik açıklaması
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Son Dakika Dünya Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması - Son Dakika
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