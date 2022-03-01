Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın 6'ncı gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Bakan Reznikov bugüne kadar Rus ordusunun 5710'dan fazla personel kaybı verdiğini ve 29 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Reznikov Rusya ordusunun 5710'dan fazla askeri personel kaybı verdiğini belirterek 29 savaş uçağının ve 29 helikopterin Ukrayna ordusu tarafından imha edildiğini ifade etti. Reznikov rakamların tahmini olduğunu vurguladı.