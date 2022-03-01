Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi

01.03.2022 12:23
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 6'ncı gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın 6'ncı gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Bakan Reznikov bugüne kadar Rus ordusunun 5710'dan fazla personel kaybı verdiğini ve 29 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Reznikov Rusya ordusunun 5710'dan fazla askeri personel kaybı verdiğini belirterek 29 savaş uçağının ve 29 helikopterin Ukrayna ordusu tarafından imha edildiğini ifade etti. Reznikov rakamların tahmini olduğunu vurguladı.

"KİEV'İN KUZEYDOĞU YÖNÜNDE SAVUNMA MUHABERELERİ DEVAM EDİYOR"Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, Rus birliklerinin yeniden toplandığı ve taktiksel iniş yapmaya çalıştığı ifade edildi. Rus birliklerinin Kiev'in kuzeydoğu yönünden ilerlemesini engellemek için beşkentten 330 km uzaklıktaki Siverskyi bölgesinde savunma muhaberelerinin devam ettiği belirtildi.


Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi
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Kaynak: DHA

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