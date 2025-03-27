Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti

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Rusya'nın batı sınırında bulunan Belgorod bölgesinde, Kanal 1'in savaş muhabiri Anna Prokofieva, Ukrayna sınırında mayına basarak hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan kameraman Dmitry Volkov da ağır yaralandı. Prokofieva, 2023 yılından bu yana Kanal 1'de çalışıyor ve Ukrayna krizini yakından takip ediyordu.

27.03.2025 10:51  Güncelleme: 11:01
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Rusya'nın batı sınırında bulunan Belgorod bölgesinde üzücü bir olay yaşandı. Rus devlet televizyonu Kanal 1'in savaş muhabiri 35 yaşındaki Anna Prokofieva, Ukrayna sınırı yakınlarında görev yaparken mayına basarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında Anna ile birlikte olan kameraman Dmitry Volkov da patlamada ağır yaralandı. Kanal 1 yaptığı açıklamada, Prokofieva'nın "görevini yerine getirirken hayatını kaybettiğini" bildirdi.

Anna Prokofieva 2023 yılından bu yana Kanal 1'de çalışıyor ve Ukrayna krizini yakından takip ediyordu. Genç gazetecinin sosyal medyadaki son paylaşımı olaydan kısa süre önce, Salı günü yapılmıştı. Bu paylaşımda ormanda, askeri üniforma giymiş ve başına kamera takmış halde bir sandalyede otururken görülüyordu.

Belgorod bölgesi, Rusya-Ukrayna savaşı süresince sık sık çatışmalara sahne oluyor. Bölge Ukrayna'dan düzenli olarak insansız hava aracı (İHA) ve havan topu saldırılarına maruz kalıyor. Ayrıca Ukrayna'nın Kursk bölgesinden çekilme süreci de bölgedeki gerginliği artırıyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana çatışma bölgelerinde yaklaşık 20 medya çalışanı hayatını kaybetti.

Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti
Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti
Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti
Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, 3-sayfa, Kanal 1, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna sınırında mayına basan Rus gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
    Yazık olmuş daha dikilirmis 2 4 Yanıtla
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