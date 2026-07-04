Ukrayna, St. Petersburg'u Hedef Aldı - Son Dakika
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Ukrayna, St. Petersburg'u Hedef Aldı

04.07.2026 16:58
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Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg'daki petrol terminaline ve Kronstadt üssüne İHA saldırısı düzenledi.

(ANKARA) - Ukrayna, Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'da bulunan önemli bir petrol terminali ile yakınlardaki Kronstadt deniz üssünü hedef aldığını açıkladı. Rus yetkililer, kentin geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna savunma güçleri, Rusya'nın savaşına gelir sağlayan liman petrol altyapısını vurdu" ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca Kronstadt'ta bulunan "önemli bir askeri hedefin" de gece düzenlenen saldırıda vurulduğunu belirtti.

Zelenski, hedef alınan noktaların Ukrayna sınırına yaklaşık 850 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov ise kentin "yoğun" bir İHA saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek petrol terminalinin isabet aldığını doğruladı. Beglov, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Ukrayna son aylarda Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Zelenski'nin paylaştığı görüntülerde saldırının ardından bölgeden yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Saldırının yol açtığı hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Ukrayna ordusu, vurulan petrol terminalinin Rusya'nın en büyük tesislerinden biri olduğunu ve yıllık 12,5 milyon ton petrol ürünü işleme kapasitesine sahip bulunduğunu öne sürdü. Ordu ayrıca Rus Baltık Filosu'nun ana üslerinden biri olan Kronstadt deniz üssünün de hedef alındığını açıkladı. Moskova ise Kronstadt üssüne ilişkin iddiaya henüz yanıt vermedi.

Vali Beglov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, St. Petersburg ve Leningrad bölgesi üzerinde toplam 72 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü bildirdi. Beglov, saldırı tehdidi sona erene kadar vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunurken, mobil internet hizmetlerinde de kesintiler yaşanabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, St. Petersburg'u Hedef Aldı - Son Dakika

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