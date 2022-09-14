El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi

14.09.2022 18:03

Ukrayna Ulusal Operası'nın eski bale sanatçısı ve koreografı Oleksandr Shapoval, Donetsk bölgesindeki Mayorsk yakınlarında çıkan çatışmada hayatını kaybetti. El bombası fırlatıcısı olan Shapoval'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından doğrulayan arkadaşı, "O, olağanüstü bir sanatçıydı, birlikte her performansımız böyle bir canlılıkla doluydu" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki Ukraynalı balerin Oleksandr Shapoval, Şubat 2022'de başlayan Rusya işgaline karşı ülkesini savunmak için gönüllü olmuştu. Haberi duyuran Young Ukraine medya kuruluşunun genel yayın yönetmeni yardımcısı Valentyna Samchenko, "Shapoval, savaş sırasında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin el bombası fırlatıcısı oldu. Ukrayna için ölen herkese… saygılarımızla" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR SANATÇIYDI"

Ukrayna Ulusal Operası'nın baş balerini Kateryna Kukhar da Instagram'da, "O, olağanüstü bir sanatçıydı, birlikte her performansımız böyle bir canlılıkla doluydu. Çünkü o, sahne için yaşayan birkaç kişiden biriydi ve şimdi onun dansı sonsuz oldu" diye yazdı.

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UKRAYNA, RUS TAARRUZUNU PÜSKÜRTÜYOR

Ukrayna bugün, ülkenin kuzeydoğusundaki Rus güçlerini hızlı bir taarruzla geri püskürttükten sonra işgal altındaki tüm toprakları kurtarmayı hedeflediğini açıkladı ve Batı'yı ilerlemeyi desteklemek için silah teslimatlarını hızlandırmaya çağırdı.

DÜZİNELERCE KASABAYI GERİ ALMAYI BAŞARDILAR

Rusya, cumartesi günü kuzeydoğu Ukrayna'daki ana kalesini terk ederek savaşın ilk günlerinden bu yana en büyük yenilgisini aldığından beri, Ukrayna birlikleri çarpıcı bir ivme değişikliğiyle düzinelerce kasabayı yeniden ele geçirdi

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: El bombası fırlatıcısı olarak görev yapıyordu! Ukraynalı balet cephede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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