Ukrayna ve ABD Arasında Stratejik Mineral Anlaşmasında Önemli İlerleme

UKRAYNA, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında tartışmaya neden olan mineral anlaşmasında önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Ukrayna, ABD ile yürütülen stratejik mineral anlaşması görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Yulia Svyrydenko dün yaptığı açıklamada, tarafların yakın gelecekte bir mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da sürece dahil olduğu kaydedildi. Trump, anlaşmayı Ukrayna'nın Rus işgaline karşı verdiği mücadelenin sona erdirilmesi kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirirken, aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolarlık askeri yardımın telafisi olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin geçmişte aldığı ABD askeri yardımlarını bir kredi olarak tanımayacağını vurguladı.

Svyrydenko, teknik ve hukuki görüşmelerin sürdüğünü, ilk aşama olarak ise tarafların ilerlemeyi kayıt altına alacak bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ifade etti.