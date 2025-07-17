İSTANBUL müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir asker cenaze takasının yapıldığını duyurdu. Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik, 19 Rus askerinin cenazesini aldık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'ya 1000 Asker Cenazesi Teslim - Son Dakika
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