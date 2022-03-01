Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı! - Son Dakika
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Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı!

01.03.2022 09:26
Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı!

Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle Türkiye'den yardım gitmeye devam ediyor. Bir Türk vatandaşı tarafından Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen kutunun içinde notta yazan ifadeler ise okuyan herkesi duygulandırdı.

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'da halk günlerdir direniyor. Türkiye de savaş mağduru sivillere büyük yardımda bulunuyor.

BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN PAYLAŞILDI

Ukrayna Büyükelçiliği, Ankaralı bir vatandaşın büyükelçilik binasına gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesajı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı

"HAYATTA KALIRSAN SENİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUM"

Duygulandıran mesajda, "Merhaba ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye'ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı
Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna Türk vatandaşı tarafından bırakılan not herkesi ağlattı
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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Savaş, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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