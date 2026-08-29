Ukrayna'ya Rus Füze Saldırısı: 27 Ölü - Son Dakika
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Ukrayna'ya Rus Füze Saldırısı: 27 Ölü

Ukrayna\'ya Rus Füze Saldırısı: 27 Ölü
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Rusya, Kiev'deki askeri tesislere füze saldırısı düzenledi; 27 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde düzenlenen füze ve İHA saldırılarında, Flamingo uzun menzilli seyir füzelerinin depolandığı bir tesisin de aralarında bulunduğu askeri bağlantılı lojistik noktaların vurulduğunu açıkladı. Ukrayna saldırılarda en az 27 kşinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik tesislere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Kiev yakınlarındaki Çayki'de bulunan bir nakliye ve lojistik merkezi hedef alındı. Rusya, tesiste Ukrayna'nın uzun menzilli Flamingo seyir füzelerinin depolandığını ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesindeki Kalinovka'da Batı'dan gelen askeri malzemelerin dağıtımında kullanıldığını öne sürdüğü bir lojistik merkezini de vurduğunu bildirdi. Bakanlık, Mila'daki Fire Point tarafından işletildiğini belirttiği mühimmat deposunda ise uzun menzilli FP-1 ve FP-2 İHA'larına ait parçalar bulunduğunu öne sürdü. Saldırının ardından depoda yangın ve art arda patlamalar meydana geldi. Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko patlamaları doğrularken, Kiev-Çop karayolunun 17 kilometrelik bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Rusya ayrıca güneydeki İzmail'de askeri yakıt ikmalinde kullanıldığını öne sürdüğü tankerlerin bulunduğu alanı, Nikolayev'de ise askeri malzemelerin depolandığını belirttiği lojistik tesisleri ve yakıt depolarını vurduğunu açıkladı.

UKRAYNA'DAN "İHMAL" SORUŞTURMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mila'da vurulan tesisin Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne ait bir mühimmat deposu olduğunu doğruladı. Zelenski, saldırının ardından depodaki top mermileri, mayınlar, diğer mühimmat ve İHA'ların infilak ettiğini, 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mühimmatın yerleşim alanının hemen yanında depolanmasını "korkunç ihmal" olarak nitelendiren Zelenski, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Savunma, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'ya Rus Füze Saldırısı: 27 Ölü - Son Dakika

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