Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı acı kayıpların yanında geride kalanlar için kabus gibi bir hayatın başlangıcı oldu. Rus işgalinden kaçan Ukraynalı mülteci kadınlar Avrupa'daki fuhuş çetelerinin hedefinde.

Daily Mail haberine göre; o kadınlardan biri de 30 yaşındaki Julia Skubenko. Ülkesindeki savaştan kaçıp soluğu İngiltere'de almak isteyen Skubenko, kendisine burada kalacak güvenli bir yer bulmak için Facebook gruplarına üye oldu. Ülkesinde yaşanan insanlık dramının ardından Facebook'ta kendini tanıtan Skubenko, diğer sosyal medya hesaplarını, hatta cep telefonu numarasını dahi paylaştı. İstediği tek şey kendine güvenli bir yer bulmaktı. Ama işler hiç de beklediği gibi gitmedi.

MÜLTECİLİĞİNİ KULLANMAYA KALKIŞTILAR

Hayata yeniden başlamak için kendine kalacak güvenli bir yer arayan Julia Skubenko'ya pek çok erkek mesaj attı. Bu mesajların birçoğu genç kadında derin hayal kırıklığı yaratacak cinstendi. Kısa bir sürede genç kadının mesaj kutusu tacize varacak kadar çirkinleşen mesajlarla dolup taştı.

Skubenko, pek çok çirkin mesajdan sonra tam da ümidini kaybettiği bir anda kendisine güvenli bir ev buldu. Ancak diğer Ukraynalı kadınlar onun kadar şanslı değil. Julia Skubenko gibi pek çok Ukraynalı kadının sosyal medyada tacize varan mesajlarla karşılaştığı düşünülüyor.

İNGİLTERE'NİN VİZE PROGRAMI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu düşünceyi besleyen en önemli sebep ise İngiltere'nin başlattığı yeni vize programı. Ukraynalı mültecilere kapılarını açma konusunda yavaş hareket etmekle eleştirilen İngiliz hükümeti geçtiğimiz günlerde daha fazla Ukraynalının ülkeye gelebilmesi için yeni bir vize programı başlattığını duyurmuştu.

Yeni vize programı kapsamında evlerini Ukraynalı mültecilere açan İngiliz vatandaşlarına ayda 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 750 TL) destek verileceği açıklanmıştı.