Ukraynalının cesareti sosyal medyada gündem oldu! Bir elinde sigara bir elinde mayın - Son Dakika

Rusya- Ukrayna arasında süren çatışmalarda 6. güne girildi. Rus ordusu sivil halka yönelik agresif davranışlarını 6. günde de sürdürürken Ukrayna halkı direnişe devam ediyor. Gün içerisinde Twitter'da paylaşılan görüntülerde ise Ukraynalı bir vatandaşın Rus ordusuna ait patlayıcı mayını ağzında sigara ile taşıdığı anlar gündem oldu.

SİGARA İÇERKEN PATLAYICI MAYIN TAŞIDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir Ukraynalı vatandaşın sigara içerken patlayıcı mayını taşıdığı görülüyor. Görüntüyü izleyenler Ukraynalı adamı düşüncesiz davranışından ötürü sert bir şekilde eleştirirken, Ukrayna hükümeti konu hakkında yaptığı açıklamada, Rus askerlerine ait bomba, mayın ve silahların bulunması durumunda yetkililere haber verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BAŞKENT KİEV'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkent Kiev günlerdir ağır saldırı altında. Sivillerin bir kısmı direnirken bir kısmı ise ateş altındaki kentten kaçmanın yollarını arıyor. Kiev'de bu sabah da daha öncekiler gibi gün aydınlanırken çatışma sesleri yükselmeye başladı. Sokaklarda sıcak çatışmalar yaşanırken sığınaklara inilmesi için uyarı niteliği taşıyan sirenler çaldı.