Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak

18.10.2022 23:26
Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak

İsveç'in yeni Başbakanı olarak seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson, meclisteki konuşmasında "İsveç' in savunma ve güvenlik politikasındaki söz konusu paradigma değişikliği Hükümetin çalışmalarına yol gösterecektir. Bu sebepten ötürü Hükümet, hem üyelikten önce hem de üye olduktan sonra İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacaktır. Terör örgütlerine katılım yasaklanacak" dedi.

İsveç'in yeni Başbakanı olarak seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson, meclisteki konuşmasında "İsveç' in savunma ve güvenlik politikasındaki söz konusu paradigma değişikliği Hükümetin çalışmalarına yol gösterecektir. Bu sebepten ötürü Hükümet, hem üyelikten önce hem de üye olduktan sonra İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacaktır. Terör örgütlerine katılım yasaklanacak" dedi.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinin  Başbakanı olarak seçilen Ilımlı  Muhafazakar Parti lideri ve İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, bugün mecliste konuşma yaptı. Hükümet Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kristersson konuşmasında ülkesinin NATO üyeliği ve Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Muhtırası'na ilişkin şunları söyledi:

"Seçimler yaklaşırken dış, savunma ve güvenlik politikaları alanlarında üç zorlukla karşı karşıyayız.

Bunlardan ilki, Finlandiya ile beraber NATO üyelik sürecini tamamlamak, ardından İsveç'in savunmasını güçlendirmek ve üye olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve de kendimizi sistematik olarak NATO'nun çeşitli yapılarına entegre etmek. İsveç' in savunma ve güvenlik politikasındaki söz konusu paradigma değişikliği Hükümetin çalışmalarına yol gösterecektir.

Bu sebepten ötürü Hükümet, hem üyelikten önce hem de üye olduktan sonra İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki üçlü anlaşmayı tereddütsüz uygulayacaktır. Terör örgütlerine katılım yasaklanacak."

YORUMLAR
500
İsveç'te kurulan yeni hükümetten dikkat çeken Türkiye açıklaması: NATO için yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getireceğiz İsveç'te kurulan yeni hükümetten dikkat çeken Türkiye açıklaması: NATO için yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getireceğiz Son dakika haber | İsveç: 'İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir' Son dakika haber | İsveç: 'İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlenmelerin önüne geçilecektir'
Kaynak: ANKA

Finlandiya, Türkiye, Hükümet, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 07:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ulf Krıstersson: İsveç, Üçlü Anlaşmayı Tereddütsüz Uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement