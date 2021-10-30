Üye Girişi
Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli - Son Dakika

Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli

30.10.2021 09:12

Hollanda için uzun süredir konuşulan son yaklaşıyor. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, ülkenin sular altında kalabileceğine dair ifadelere yer verildi. Yetkililer, ülkenin bu kaderini tersine çevirmek için var güçleriyle çalışıyor.

Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında yer alan Hollanda'nın yakın bir gelecekte sular altında kalacağı sürekli dillendiriliyor. Ancak konuyla ilgili ilk defa Hollanda'nın yetkili bir kurumu tarafından ciddi endişeler içeren rapor yayınlandı. Raporda, ülkenin sular altında kalacağına dair bilgilere yer verildi. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) Pazartesi günü, Hollanda kıyılarında deniz seviyesinin beklenenden daha hızlı yükselebileceği ve 2100 yılına kadar yükselişin iki metreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ARTIŞ 2 METREYİ BULABİLİR

KNMI'den yayınlanan yeni rapora göre, sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde Hollanda kıyılarında deniz seviyesi 2100 yılı civarında, yüzyılın başındaki seviyesine kıyasla 1,2 metre yükselebilir. Raporda ayrıca, "Güney Kutbu'ndaki Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlanırken "2100 yılına kadar deniz seviyesinde 2 metrelik bir artış bile görülebilir" denildi.

KNMI raporundaki yeni öngörüler Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Ağustos ayında yayınlanan raporuna dayanıyor ve kurumun kendi araştırmalarıyla destekleniyor.

İKLİM HIZLA DEĞİŞİYOR

Deniz seviyesinde hesaplanan yükselme tahmini de yukarıya çekilmiş durumda. KNMI 2014 yılında, 2100'de söz konusu yükselmenin en fazla 1 metre olacağını tahmin etmişti. IPCC raporu doğrultusunda KNMI de Hollanda'nın ikliminin çok hızlı değiştiğini kaydetti. Meteoroloji enstitüsü, "Bu raporla birlikte hızla meydana gelen iklim değişikliğinin aciliyeti netleşiyor" ifadesini kullandı.

KNMI, deniz seviyesindeki yükselmenin yanı sıra, kurak ilkbahar ve yazların sayısının artacağını ve aşırı yaz yağmurlarının daha fazla yaşanacağını öngörüyor. KNMI raporunda "İklimimiz giderek Güney Avrupa iklimine doğru kayıyor" denildi.

Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli

Meteoroloji, Pazartesi, Hollanda, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz 09:07 Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz Siirt'te 09:05 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü 09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar 08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Akşener'e 23:45 Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen esnafın gözaltına alınmasına DEVA Partili Yeneroğlu'ndan tepki: Akıl tutulması İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü 21:46 İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

Son Dakika Haberleri
09:10 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
09:09 Kültür ve sanatın buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi açıldı
09:06 Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz
09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz
09:05 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı
09:04 Oyuncu Mustafa Üstündağ oğlunun ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptı
09:03 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu
09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar
08:58 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu         
09:03
Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı         
08:59
Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik         
00:57
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu         
19:39
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor         
16:13
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 09:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ülke sular altında kalabilir! Yetkililer endişeli - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement