Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
23.03.2026 14:27
Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Arnavutluk'ta düzenlenen protestolarda göstericiler Başbakan Edi Rama'nın konutunu molotof kokteylleri ve havai fişeklerle hedef aldı.Olaylar sırasında güvenlik önlemleri artırılırken, ülkede siyasi gerilimin sokaklara yansıdığı görüldü.

Arnavutluk'ta protestolar şiddet eylemlerine sahne oldu. Göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın konutunu hedef alarak molotof kokteylleri ve havai fişeklerle saldırı düzenledi.

Başkent Tiran'da gerçekleşen olaylarda, protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Başbakanlık konutu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Görüntülerde, kalabalığın konuta doğru yanıcı maddeler attığı ve havai fişeklerle saldırıyı sürdürdüğü görüldü.

GERİLİM SOKAĞA TAŞTI

Ülkede son dönemde artan siyasi gerilim ve muhalefetin çağrısıyla düzenlenen protestoların giderek sertleştiği belirtiliyor. Gösteriler sırasında zaman zaman polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, olayların ardından Başbakan Edi Rama'nın konutu ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TANSİYON YÜKSEK

Uzmanlar, Arnavutluk'ta siyasi gerilimin sokaklara yansımasının ülke genelinde yeni protesto dalgalarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Son Dakika Dünya Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu - Son Dakika
