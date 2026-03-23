Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

Arnavutluk'ta protestolar şiddet eylemlerine sahne oldu. Göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın konutunu hedef alarak molotof kokteylleri ve havai fişeklerle saldırı düzenledi.
Başkent Tiran'da gerçekleşen olaylarda, protestocular güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Başbakanlık konutu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Görüntülerde, kalabalığın konuta doğru yanıcı maddeler attığı ve havai fişeklerle saldırıyı sürdürdüğü görüldü.
Ülkede son dönemde artan siyasi gerilim ve muhalefetin çağrısıyla düzenlenen protestoların giderek sertleştiği belirtiliyor. Gösteriler sırasında zaman zaman polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.
Yetkililer, olayların ardından Başbakan Edi Rama'nın konutu ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Uzmanlar, Arnavutluk'ta siyasi gerilimin sokaklara yansımasının ülke genelinde yeni protesto dalgalarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.
