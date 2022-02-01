Üye Girişi
Ülkesi Yeni Zelanda'ya alınmayan hamile gazeteci, Taliban'dan yardım istedi - Son Dakika
BBC

Ülkesi Yeni Zelanda'ya alınmayan hamile gazeteci, Taliban'dan yardım istedi

01.02.2022 01:21
Ülkesi Yeni Zelanda'ya alınmayan hamile gazeteci, Taliban'dan yardım istedi

Eski Al Jazeera muhabiri Charlotte Bellis, New Zealand Herald gazetesinde yayımlanan yazısında Afganistan'dan ülkesine dönüşü için Yeni Zelanda makamlarına 59 belge gönderildiğini ve geçen hafta başvurusunun reddedildiğini belirtti.

Yeni Zelandalı hamile bir gazeteci, sıkı Covid-19 kuralları nedeniyle ülkesine alınmayınca, Taliban yönetiminden yardım istedi.

Eski Al Jazeera muhabiri Charlotte Bellis, New Zealand Herald gazetesinde yayımlanan yazısında Afganistan'dan ülkesine dönebilmek çin Yeni Zelanda makamlarına 59 belge gönderdiğini ve geçen hafta başvurusunun reddedildiğini belirtti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da şimdiye kadar sadece 52 kişi Covid'den yaşamını yitirdi. Bu sonuç, ülkenin sıkı karantina kurallarına bağlanıyor.

Ülkeye gelenlerin 10 gün otelde karantinada kalması gerekiyor. Ancak yığılma nedeniyle otellerde yer bulmanın çok zor olduğu belirtiliyor.

Katar-Belçika-Afganistan

Bellis ve Belçikalı erkek arkadaşı, New York Times foto muhabiri Jim Huylebroek geçen yıl Amerikan birliklerinin ülkeden çekilişini izlemek için Afganistan'a gitmişti. Bellis, Kasım'da Al Jazeera'dan ayrıldı.

Çift, Afganistan'dan ayrıldıktan sonra Katar'da yaşamaya başladı. Eylül'de hamile kalan Bellis, Katar'da evlilik dışı ilişki yasak olduğu için, Huylebroek'un memleketi Belçika'ya gitti. Ancak Bellis'in oturma izni olmadığı için çift burada da fazla kalamadı.

Bellis bunun üzerine tek vizelerinin olduğu ülke olan Afganistan'a dönmek için Taliban'dan yardım istedi. Yazıştığı bir Taliban yöneticisi, evli olmayan hamile bir kadın olmasına karşın Bellis'e güvende olacağı yönünde güvence verdi.

Mayıs'taki doğumdan önce Yeni Zelanda'ya dönmeye çalışan Bellis, yazısında bir süre önce kadınlara ve kız çocuklarına muamelesi nedeniyle Taliban'ı eleştirirken, şimdi aynı soruları kendi hükümetine sormasının çok büyük bir tezat olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda Hükümeti, Bellis'in 14 gün içinde dönme şartını yerine getirmediği için başvurusunun geri çevrildiğini ancak acil durumlar için düzenlemeler yapılabileceğini duyurdu.

Bellis'ten şimdi tekrar başvuru yapmasının istendiği belirtiliyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Afganistan, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkesi Yeni Zelanda'ya alınmayan hamile gazeteci, Taliban'dan yardım istedi - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
01:04 Muğla'da feci olay! Eski eşi ve ailesini çocuklarının gözleri önünde bıçakladı
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:47 Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
00:12 Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı
00:08 Evinin penceresine konan kelebekteki bu detay büyük şaşkınlık yarattı!
00:06 Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte oranlar
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 01:27:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ülkesi Yeni Zelanda'ya alınmayan hamile gazeteci, Taliban'dan yardım istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement