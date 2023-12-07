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Ülkesinde tepki gösterilen Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde neden eğildiğini açıkladı - Son Dakika
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Ülkesinde tepki gösterilen Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde neden eğildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in Erdoğan'ın önünde eğilmesi dikkat çekti. Ülkesinde tepki gösterilen Bakan Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada.'' ifadelerini kullandı.

07.12.2023 - 23:37,  Güncelleme: 23:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan'da mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesi esnasında Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in eğilmesi objektiflere yansıdı. Ülkesinde tepki gören Gerapetritis, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde neden eğildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

Ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde neden eğildiğini açıkladı

"BİR DEVLET BAŞKANINA HER ZAMAN SAYGI GÖSTERİRİM"

Erdoğan'ın binaya girdiği sırada, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in eğilmesi dikkat çekti. Ülkesinde tepki gösterilen Bakan Gerapetritis sessizliğini bozdu. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Gerapetritis, "Erdoğan'ın değil Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun önünde eğildim. Bir devlet başkanına her zaman gerekli saygıyı gösteririm. Sayın Erdoğan'ı sabah havaalanında karşıladım. Görüntüler ortada." dedi.

Ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde neden eğildiğini açıkladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkesinde tepki gösterilen Yunan Bakan, Erdoğan'ın önünde neden eğildiğini açıkladı - Son Dakika
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