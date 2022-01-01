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Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi - Son Dakika

Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi

01.01.2022 00:35
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi

İsrail'de yaşayan Elle Ladovitch isimli kadın, 2 ayrı rahminden aynı anda çocuk dünyaya getirdi. Ladovitch, ultrasonuna bakan doktorun az kalsın baygınlık geçireceğini belirterek, hamilelik haberini ancak 10 dakikada verebildiğini anlattı.

İsrail'de ender görülen bir olay yaşandı. İki ayrı rahimle dünyaya gelen Elle Ladovitch, iki rahminden de hamile kaldı. Ladovitch, kendisini muayene eden doktorun, söz konusu durum karşısında büyük şok yaşadığını ve hamilelik haberini dakikalarca veremediğini belirtti.

ELLİ MİLYON GEBELİKTE BİR GÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre bu durum, elli milyon gebelikte bir meydana gelme olasılığı taşıyor. 31 yaşındaki anne Elle Ladovitch, uterus didelfis ile yani rahmi tamamen ayrı iki parçaya bölünmüş halde doğdu ve her birinde birer fetüs büyüdü.

Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi

"DOKTOR NEREDEYSE BAYILIYORDU"

Anne, "Hamileliğin ilk muayenesinde doktor neredeyse bayılıyordu. Bana her rahimde bir fetüs olduğunu söylemesi 10 dakika sürdü" dedi. Hastane, biri erkek diğeri kız olan ikizlerin gebelik sırasında birlikte büyümediklerini ancak doğumdan sonra birbirleriyle tanıştıklarını kaydetti.

35. HAFTADA SEZERYEN OLDU

Hem uterus didelfis hem de ikiz bebek olması durumu, gebelikte özellikle de erken doğumlarda çok yüksek riskler içeriyor. Gebeliği boyunca yoğun bir gözetim altında bulunan anneye 35. haftada sezaryen yapıldı.

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Gebelik, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi - Son Dakika
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