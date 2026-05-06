Ünal Üstel: İki Devletli Çözümü Savunuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünal Üstel: İki Devletli Çözümü Savunuyoruz

Ünal Üstel: İki Devletli Çözümü Savunuyoruz
06.05.2026 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunacaklarını ifade etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle şekillenen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonumuzu kararlılıkla savunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen (GKRY) Avrupa Konseyi Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, zirveyi yakından takip ettiklerini belirterek, "Zirvede ortaya konan tablo, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde yıllardır sürdürdüğü taraflı ve adaletten yoksun yaklaşımın değişmediğini bir kez daha açık şekilde göstermiştir. 2004 yılında Annan Planı referandumunda çözüme 'evet' diyen Kıbrıs Türk halkı cezalandırılmış, 'hayır' diyen Rum tarafı ise adanın tamamını temsil ediyormuş gibi Avrupa Birliği üyeliği ile ödüllendirilmiştir. Avrupa Birliği'nin o dönemde Kıbrıs Türk halkına verdiği, izolasyonların kaldırılması ve açılımların sağlanmasına yönelik sözlerin hiçbirisi hayata geçirilmemiştir. Bugün de durum aynıdır. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda sergilediği yaklaşım samimiyetten ve adaletten uzaktır ve daha da uzaklaşmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Rum lider Nikos Hristodulidis'in, Avrupa Birliği (AB) Antlaşması'nın 42.7'nci maddesini devreye sokmaya yönelik girişimlerinin dikkat çekici olduğunu kaydeden Üstel, "Bu girişimlerin amacı da açıktır. Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki maksimalist politikalarına Avrupa'yı dahil etmek, askeri koruma arayışını kurumsallaştırmak ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşısında siyasi bir blok oluşturma niyetindedir. Rum Yönetimi, ısrarla tüm dünyaya Türkiye'yi ve KKTC'yi tehdit olarak algılatma ve hedef gösterme piyesini sergilemeye devam etmektedir. Oysa gerçekler nettir. Bölgedeki gerilimi artıran taraf Türkiye ya da Kıbrıs Türk halkı değildir. Aksine, son yıllarda hızla silahlanan, çeşitli ülkelerle askeri anlaşmalar yapan, adayı yabancı askeri varlıkların merkezi haline getiren, Ada'yı savaşların ortasına atan ve hem Türkiye'ye hem de KKTC'ye tehdit dili kullanan taraf Rum yönetiminin kendisidir" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının, saldırgan tutuma rağmen haklarından, egemen eşitliğinden ve güvenliğinden asla vazgeçmeyeceğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği artık bu gerçekleri idrak ermelidir. Bu adada Kıbrıslı Türklere saldıran, köylerini evlerini yakan, çadırlarda yaşama mahkum eden, katleden, toplu mezarlara gömen, ortaklık cumhuriyetinden atan, tüm çözüm planlarını reddederek adada kalıcı bir uzlaşıya varılmasının önünü tıkayan Rum yönetimleridir. Garantörlük hakkını kullanarak yaşanan bu vahşete dur, diyen ve adada 50 yılı aşkın süredir barışın hüküm sürmesini sağlayan da Türkiye'dir. Kıbrıs Türk halkı, tüm bu saldırgan tutuma rağmen haklarından, egemen eşitliğinden ve güvenliğinden asla vazgeçmeyecektir. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün yolu, mevcut gerçeklerin kabulünden geçmektedir. KKTC Hükümeti olarak, ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle şekillenen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonumuzu kararlılıkla savunmayı sürdürüyoruz. Her platformda bu siyaseti anlatmaya, somut adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının baskılar karşısında geri adım atacağını düşünmemelidir. Bu mücadele, egemenliğin, güvenliğin ve onurlu bir geleceğin mücadelesidir."

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünal Üstel: İki Devletli Çözümü Savunuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:13:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ünal Üstel: İki Devletli Çözümü Savunuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.