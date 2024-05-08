Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi: Kore'nin Kültürel Hazinelerinden Bir Gezi Yeri - Son Dakika
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Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi: Kore'nin Kültürel Hazinelerinden Bir Gezi Yeri

Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi: Kore\'nin Kültürel Hazinelerinden Bir Gezi Yeri

Kore'nin kültürel hazinelerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi, 1405 yılında inşa edildi. Joseon Hanedanı döneminde birçok krala ev sahipliği yaparak ana saray işlevi görmüş ve günümüze ulaşan beş Joseon kraliyet sarayı arasında en iyi korunanı olmuştur. Kore'nin derin tarihini ve estetik zenginliğini keşfetmek isteyen her ziyaretçi için kaçırılmaması gereken bir gezi yeridir.

08.05.2024 14:03
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AV. BEDİA TEYMUR - KORE GEZİ YAZISI

Güney Kore'ye yapacağınız ziyaretlerde mutlaka gezmeniz gereken yerlerden biri olan Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Kore'nin kültürel hazinelerinden biridir. Bu tarihi mekan, 1405 yılında, Gyeongbokgung Sarayı'nın ardından inşa edilen ikinci kraliyet villası olarak tarih sahnesine çıktı. Joseon Hanedanı döneminde birçok krala ev sahipliği yaparak ana saray işlevi gören Changdeokgung, günümüze ulaşan beş Joseon kraliyet sarayı arasında en iyi korunanıdır. Saray, halka açık alanları, kraliyet ailesinin yaşam alanları ve krallar için bir sığınak olan arka bahçesiyle ziyaretçilerini büyüler. Bu arka bahçede, 300 yıldan eski bir dev ağaç, şirin bir gölet ve zarif bir köşk bulunur, adeta zamanın ötesine bir yolculuk sunuyor.

Changdeokgung, Joseon'un 9. kralı Seongjong döneminde önem kazanmış, ardından birçok kral tarafından ikametgah olarak benimsenmiş. Ne yazık ki, Imjin Savaşı sırasında kraliyet ailesinin evlerini terk etmeleri üzerine, saray 1592'de öfkeli vatandaşlar tarafından yakılmış. Ancak Gwanghaegun'un çabalarıyla 1611'de restore edilen saray, bugün hala Injeongjeon, Daejojeon, Seonjeongjeon ve Nakseonjae salonları gibi birçok kültürel hazineyi barındırıyor.

UNESCO Dünya Mirası: Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi

Sarayın iç salonlarının ardında yer alan "Gizli Bahçe" ise, Kral Taejong döneminde inşa edilmiş ve kraliyet ailesine özel bir dinlenme alanı olarak hizmet etmişti. Daha önce Bugwon ve Geumwon olarak anılan bu bahçe, Kral Gojong zamanında Biwon Bahçesi veya Gizli Bahçe olarak adlandırılmış. Bahçe, doğallığını koruyarak, sadece gerekli olduğunda insan eliyle şekillendirilmiş. Buyongjeong Köşkü, Buyongji Göleti, Juhamnu Köşkü, Eosumun Kapısı, Yeonghwadang Salonu, Bullomun Kapısı, Aeryeonjeong Köşkü ve Yeongyeongdang Salonu, bu büyüleyici bahçenin sadece birkaç cazibe merkezi. Bahçeyi ziyaret etmek için en güzel zaman, sonbaharın doruğunda, yaprakların yeni düşmeye başladığı zamandır.

Koreliler tarafından yüzyıllar boyunca değerli bulunan Changdeokgung Sarayı ve kompleksi, 1997 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde yapılan UNESCO Dünya Kültürel Miras Komitesi toplantısında Dünya Kültürel Mirası olarak tanınmış ve bu tarihi mekan, Kore'nin derin tarihini ve estetik zenginliğini keşfetmek isteyen her ziyaretçi için kaçırılmaması gereken bir gezi yeridir.

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

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Son Dakika Dünya Changdeokgung Sarayı ve Bahçesi: Kore'nin Kültürel Hazinelerinden Bir Gezi Yeri - Son Dakika

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